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Российская газета

Изготовлена первая партия танков "Армата" для армии России

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Источник изображения: rg.ru

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 "Армата" готова к отправке в войска.

- Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 - начале 2020 года, - рассказал ТАСС на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 глава Ростеха Сергей Чемезов.

Танк Т-14 создан Уралвагонзаводом на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Помимо него в семейство входят тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Танк был впервые показан на параде Победы в Москве в 2015 году. Революционным отличием машины является ее компоновка: экипаж из трех человек размещен в носовой бронекапсуле, башня безлюдна. Управление оружием происходит автоматически. Помимо новой пушки и боеприпасов к ней Также "Армата" получит передовые комплексы динамической и активной защиты. Как утверждают разработчики, танк неуязвим для современных и перспективных средств поражения.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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