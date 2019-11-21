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Российская газета

Разница очевидна: как готовят наводчиков-операторов БМП-1 и БМП-3 в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

В Ираке сравнили имеющиеся средства подготовки наводчиков-операторов, находящиеся на вооружении БМП-1 и БМП-3.

В Сети появились фотографии, сделанные на специализированных курсах, где осуществляется подготовка специалистов, эксплуатирующих данную технику.

Макет боевого отделения бронемашины первого поколения выглядит достаточно примитивно, в нем находится имитация 73-мм гладкоствольного орудия 2А28 "Гром" и прицел 1ПН22М2. При этом обучаемый сидит на стуле с металлическим каркасом и деревянными сидением и спинкой.

А вот учебная башня "трешки" мало чем отличается от настоящей. На ней установлены 100-мм нарезная пушка - пусковая установка 2А70, 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет ПКТ, прицел и прибор наблюдения командира БМП. Все оборудование снабжается электричеством, причем оно может подпитываться как от сети, так и от аккумулятора.

Бойцы получают необходимые начальные навыки по работе с вооружением и оборудованием, что позже позволит им без каких-либо проблем пересесть на настоящую боевую машину пехоты.

БМП-3 в Ираке являются самой современной техникой подобного назначения. Всего планируется получить около 500 единиц. Также в войсках имеются БМП-1 и небольшое количество БМП-2.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Продукция
2A28
2А72
БМП-1
БМП-2
БМП-3
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