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Российская газета

Стрельбовые испытания боевого робота "Маркер" пройдут в 2020 году

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Источник изображения: youtube.com

Стрельбовые испытания боевого робота "Маркер" запланированы на первую половину 2020 года. Он будет поражать цели в автономном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда перспективных исследований. Робот будет стрелять, используя различные типы полезных нагрузок. Они применяются независимо друг от друга. Скорость поворота элементов полезной нагрузки - сотни угловых градусов в секунды. Это повышает характеристики как скорости, так и точности.

Боевой робот "Маркер" - совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и Научно-производственного объединения "Андроидная техника". Программа стартовала в марте 2018 года. Уже собрали и провели пусконаладочные работы двух гусеничных платформ. Это первый этап. Во втором - создадут две машины на колесном шасси.

Ходовые испытания "Маркер" закончил в июле нынешнего года. Предполагается, что на его базе будет отрабатываться совместное взаимодействие спецназа, беспилотной авиации и наземных роботов.


Светлана Цыганкова

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