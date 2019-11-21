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ТАСС

"Главкосмос" представил линейку космического питания на выставке в Дубае

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Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

В нее вошли и традиционные арабские блюда

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в Роскосмос) на международной авиакосмической выставке Dubai Airshow 2019 в ОАЭ провело презентацию пищевых наборов для космонавтов, в которые вошли и традиционные арабские блюда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте "Главкосмоса".

"Гости и участники выставки смогли оценить на вкус блюда традиционной кухни ОАЭ - именно таким гостевым набором первый эмиратский астронавт Хазаа аль-Мансури в ходе своей миссии на Международной космической станции (МКС) угостил экипаж станции", - сказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении.

Астронавт из ОАЭ доставил на МКС три арабских блюда: балалит (сладкое блюдо), салуна (мясо с овощами) и мадруба (рис с овощами).

Лоскутов также выразил уверенность в том, что серия встреч и переговоров, которые прошли в рамках выставки, найдет свое выражение в новых проектах "Главкосмоса". "Рассчитываем, что состоявшиеся в ходе выставки Dubai Airshow встречи и переговоры с нашими партнерами и клиентами, а также потенциальными заказчиками и возможными новыми деловыми партнерами, получат свое развитие в виде новых проектов", - отметил он.

Гендиректор "Главкосмоса" 19 ноября также принял участие в панельной дискуссии, посвященной глобальному сотрудничеству в области космических исследований, где представил свое видение перспектив международного сотрудничества в освоении космоса. Кроме того, в павильоне российской компании прошли презентации продукции и услуг предприятий российской ракетно-космической отрасли, участвующих в выставке.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.

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