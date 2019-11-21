ОАЭ объявили о намерении приобрести дополнительно три транспорта-заправщика A-330 MRTT

Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT (КС-30М) (серийный номер 1830/MRTT054, временная испанская регистрация EC-340, голландский бортовой номер M-001), построенный для ВВС Нидерландов для использования в рамках совместной многонациональной программы Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF). Хетафе (Мадрид, Испания), 02.08.2019.

ЦАМТО, 20 ноября. ОАЭ в ходе выставки Dubai Airshow 2019 объявили о намерении приобрести дополнительно три многоцелевых транспорта-заправщика A-330 MRTT (Multi Role Transport Tanker) компании Airbus, сообщает Scramble Magazine.

Командование ВВС и войск ПВО ОАЭ заключило с Airbus Military контракт на закупку трех транспортов-заправщиков A-330 MRTT в феврале 2008 года. Стоимость программы оценивается в 4,4 млрд. дирхамов (1,2 млрд. долл.).

Компания EADS объявила о начале работ по переоборудованию первого самолета для ВВС ОАЭ в версию многоцелевого транспорта-заправщика A-330-200 в апреле 2010 года. Он был передан ВВС и войскам ПВО ОАЭ в феврале 2013 года, третий заказанный транспорт-заправщик был передан 5 августа 2013 года. Все три самолета размещены на авиабазе "Аль-Айн".