Fincantieri начала испытания головного патрульного корабля PPA, предназначенного для ВМС Италии

ЦАМТО, 20 ноября. Начались первые ходовые испытания головного многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura), P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), предназначенного для ВМС Италии.

По информации Jane's Navy International, испытания проводятся в прибрежной зоне поблизости от судостроительного предприятия компании Fincantieri в Муджиано (Ла Специя).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.). Она предусматривает постройку универсального десантного корабля (УДК/LHD), до 10 патрульных кораблей PPA, двух скоростных многоцелевых кораблей для специальных операций и одного корабля обеспечения (LSS).

Контракты на постройку корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на строительство седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Церемония резки стали для постройки головного корабля PPA состоялась в феврале 2017 года, закладка киля прошла 9 мая 2017 года, спуск на воду – в июне 2019 года. Поставка корабля ВМС Италии запланирована на 2021 год. Резка стали для второго корабля началась в октябре 2017 года, закладка киля прошла в феврале 2018 года. Киль третьего корабля был заложен в ноябре 2018 года. Предполагается, что в период 2022-2026 гг. ВМС Италии ежегодно будет передаваться по одному кораблю PPA, за исключением 2024 года, когда будут поставлены два судна.

Основной особенностью кораблей PPA станет высокий уровень инноваций, что позволит эффективно применять их в различных условиях. Корабли могут использоваться как в ходе боевых действий, так и для выполнения функций в интересах гражданской обороны, проведения поисково-спасательных операций.

Предполагается, что первые 7 кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях. Две единицы будут построены в полной боевой конфигурации (Full Combat), еще три будут выполнены в конфигурации "Легкая Плюс" ("Light +"), а два – в конфигурации "Легкая".

Длина корабля PPA составит 132,5 м. Он будет оснащен силовой установкой типа CODAG. Расчетная максимальную скорость хода – более 31 узла, экипаж – 171 человек. На борту будет размещаться 11-метровая скоростная шлюпка RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat). На корабле предусмотрено организовать две т.н. модульные зоны, которые обеспечат выполнение различных задач с применением взаимозаменяемых контейнерных модулей.