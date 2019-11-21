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Военное обозрение

Разведка США подозревает Иран в желании закупить вооружения в России и Китае

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство Ирана рассматривает возможность приобретения у России или Китая крупной партии вооружений и военной техники, в частности, истребителей, танков, зенитных и береговых ракетных комплексов. Об этом говорится в докладе разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США.

Согласно данному докладу, Иран в следующем году намерен попытаться приобрести в России зенитную ракетную систему С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион", а также российские или китайские истребители и танки. В РУМО заявляют, что данную технику Иран самостоятельно произвести не может.

Американская разведка утверждает, что Иран уже ведет консультации относительно приобретения вооружений с обеими странами.

В качестве поставщика рассматривается преимущественно Россия, Китай - в меньшей степени. Иран может приобрести у РФ истребители Су-30, учебно-тренировочные самолеты Як-130 и танки Т-90. Кроме того, Тегеран проявлял интерес к покупке С-400 и комплексов "Бастион" у России

- говорится в докладе.

По данным РУМО, введенные американские санкции против Ирана могут привести к тому, что последний может столкнуться с нехваткой средств на приобретение указанных вооружений и разработку собственных.

Напомним, что в отношении Ирана действует пятилетнее эмбарго на поставку вооружений, введенное 20 июля 2015 года СБ ООН и восьмилетний запрет на поставку баллистических ракет. Вашингтон выступает за продление обоих запретов.

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С-400 Триумф
Су-30
Т-90 "Владимир"
Як-130
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