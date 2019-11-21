Войти
ТАСС

В Арктике продолжается развертывание радиолокационных комплексов "Резонанс-Н"

740
0
+5
Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н"
Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н".
Источник изображения: "Новый оборонный заказ"

Технические возможности радара позволяют ему обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В ноябре в Арктике на архипелаге Новая Земля заступает на боевое дежурство третий по счету радиолокационный комплекс "Резонанс-Н". Он сможет в условиях электронного противодействия и естественных помех обнаруживать баллистические объекты любой сложности, а также крылатые ракеты, гиперзвуковые цели и летательные аппараты, созданные по технологии "стелс". Об этом пишет издание "Армейский стандарт".

Радиолокационный комплекс уже включен и работает в испытательном режиме. В ближайшее время он будет передан в состав подразделений радиотехнических войск 45-й армии ВВС и ПВО, входящей в состав Северного флота. Всего российские ПВО в арктическом регионе должны в ближайшее время обзавестись четырьмя такими радарами "Резонанс-Н". Два из них уже стоят на боевом дежурстве.

Новый комплекс специально модернизировали для работы в условиях Крайнего Севера. Он серьезно усилит боевые возможности противовоздушной группировки в арктическом регионе, через который вероятному противнику наиболее удобно наносить удары по районам Урала, Сибири и Центральной России.

Технические возможности радара "Резонанс-Н" позволяют ему обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км. При этом он обнаруживает цели на высотах до 100 км.

Радар "Резонанс-Н" разработан по модульному принципу. Это существенно удешевляет его производство за счет последующей сборки специальных контейнеров, в которых находятся все узлы станции. В итоге это позволяет сделать станцию достаточно мобильной.

Готовые контейнеры с предприятий-изготовителей доставляются автомобильным, железнодорожным, водным либо воздушным транспортом к месту последующего монтажа на заранее подготовленных фундаментах. Если понадобится, то этот радар может быть очень быстро перевезен и смонтирован на новом месте. А в случае необходимости также быстро модифицирован для наращивания боевых возможностей путем встраивания аналогичных контейнеров из состава однотипных станций.

Фазированная антенная решетка существенно расширяет возможности комплекса, а локатор может в автоматическом режиме обмениваться данными с другими РЛС. Радиолокационная станция умещается на площадке размером 100 на 100 метров. Она контролирует вокруг воздушное пространство в круговом режиме, с обзором в 360 градусов.

Станция оснащена системой опознавания целей "свой-чужой" и может стабильно работать как при самых низких, так и самых высоких температурах воздуха, при скорости ветра до 50 м/с.

Одновременно радар способен сопровождать свыше 500 целей, обеспечивать раннее предупреждение о воздушном нападении и снабжать информацией о воздушной обстановке авиацию и зенитные комплексы ПВО во время боевых действий.

Особенность радиолокационного комплекса - отсутствие вращающихся антенн, которые обычно используются для обеспечения кругового обзора. Здесь круговой обзор осуществляется с помощью электронных средств контроля пространства. Это существенно уменьшает энергоснабжение, необходимое для работы комплекса, увеличивает ресурс и повышает надежность локатора. Радар не теряет эффективности в условиях электронного противодействия или сильных естественных помех.

Важно, что в зоне действия радиолокационного комплекса видны все летательные аппараты, созданные с применением технологии снижения радиолокационной заметности. Все это благодаря тому, что в радаре "Резонанс-Н" реализован принцип резонансной радиолокации по обнаружению широкого класса воздушных целей. Метод был отработан и проверен на различных математических моделях как в натурных условиях, так и на полигонах, где полностью себя оправдал.

В экспортной модификации "Резонанс-НЭ" поставляется в другие государства мира. Так, купленная Египтом РЛС "Резонанс-НЭ" отслеживает перемещение всех объектов в воздушном пространстве не только над территорией Египта, но также Израиля и Сирии. По информации ряда источников, в 2020 году Россия начнет очередные поставки "Резонанс-НЭ" на Ближний Восток, пишет "Армейский стандарт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Россия
Сирия
Проекты
2020-й год
Арктика
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
31.12.2014
Что доктрина прописала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 15:13
  • 3
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 14:55
  • 9
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 14:22
  • 2
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
  • 21.11 14:09
  • 4
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 13:47
  • 162
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.11 13:47
  • 34
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 21.11 13:33
  • 48
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 12:53
  • 38
"Армате" добавили целей
  • 21.11 12:47
  • 4
Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)
  • 21.11 12:47
  • 73
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 12:43
  • 27
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 21.11 11:46
  • 1
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае
  • 21.11 11:35
  • 1
В США заявили о неспособности России производить самолеты
  • 21.11 11:01
  • 1
Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия
  • 21.11 10:54
  • 1
Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ