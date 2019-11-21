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ЦАМТО

ОАЭ намерены приобрести дополнительные самолеты ДРЛОиУ "ГлобалАй"

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Источник изображения: Фото: saabgroup.com

ЦАМТО, 20 ноября. Шведская компания Saab на авиасалоне Dubai AirShow 2019 объявила о намерении заключить дополнительный контракт с ВВС ОАЭ на поставку двух новых самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй" (GlobalEye).

По предварительной информации, потенциальная стоимость заказа составит 1,018 млрд. долл. Saab уточнила, что пока не подписала изменение к базовому контракту и не получила данный заказ. В ближайшее время стороны проведут завершающий этап переговоров.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года в ходе выставки Dubai AirShow компания Saab объявила о заключении с Объединенными Арабскими Эмиратами базового контракта на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов "Глобал-6000/6500" компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл.

В феврале 2017 года в ходе IDEX-2017 был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием.

Как заявлено, "Эриай ER" на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке.

Saab уже создала подразделение в Абу-Даби, которое будет оказывать помощь в обслуживании и станет базой для продвижения шведских радиолокационных систем на Ближнем Востоке.

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Страны
ОАЭ
Швеция
Продукция
GlobalEye
Компании
Bombardier
SAAB
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