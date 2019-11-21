Ракетчики общевойсковой армии ЗВО примут на вооружение новейший ОТРК "Искандер-М"

ЦАМТО, 20 ноября. Личный состав ракетной бригады гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО проведет торжественный ритуал принятия боевых машин оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

Передача комплекса завершит программу перевооружения ракетных бригад ЗВО с тактического ракетного комплекса "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М".

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО завершили программу дополнительного обучения и провели техническую приемку основных узлов и агрегатов комплекса на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Справочно:

ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры противника. Дальность полета ракет ОТРК "Искандер-М" – до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть, сообщает пресс-служба Западного военного округа.