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Ракетчики общевойсковой армии ЗВО примут на вооружение новейший ОТРК "Искандер-М"

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Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

ЦАМТО, 20 ноября. Личный состав ракетной бригады гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО проведет торжественный ритуал принятия боевых машин оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

Передача комплекса завершит программу перевооружения ракетных бригад ЗВО с тактического ракетного комплекса "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М".

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО завершили программу дополнительного обучения и провели техническую приемку основных узлов и агрегатов комплекса на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Справочно:

ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры противника. Дальность полета ракет ОТРК "Искандер-М" – до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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