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Военное обозрение

Испытания робота "Маркер" с боевыми стрельбами планируются в 2020 году

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Источник изображения: topwar.ru

В России продолжатся испытания новейшего боевого робота "Маркер". Следующий этап с испытательной стрельбой в автономном режиме намечен на первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Согласно сообщению, на первое полугодие следующего года намечено проведение стрельб робота "Маркер" в автономном режиме. Испытания будет проходить образец в варианте на гусеничной платформе, который прошел ходовые испытания в июле этого года. Создание двух роботизированных платформ "Маркер" на колесном шасси будет реализовываться также в ходе второго этапа испытаний.

Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок

- заявили в пресс-службе.

О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор", который "работал" на МКС), сообщалось еще в начале марта этого года. Предполагается, что на основе данной платформы будет отработано взаимодействие наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. Платформа разработана по модульному принципу. В перспективе такое техническое решение позволит быстро заменять полезную нагрузку, системы наблюдения, а также модернизировать робота.

"Маркер" - это экспериментальная робототехническая платформа, конструктор, на котором можно отработать модели ведения боевых действий будущего

- заявили в ФПИ.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Магнитогорске в середине октября этого года прошли демонстрационные испытания универсальной платформы боевых роботов "Маркер". В испытаниях участвовали две гусеничные роботизированные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и кассетным модулем запуска беспилотных летательных аппаратов — небольших квадрокоптеров.

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