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ТАСС

Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн

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Орбитальная ракета «ЛАРОС-РН2»
Орбитальная ракета «ЛАРОС-РН2».
Источник изображения: 3dnews.ru

В 2024-2026 годах компания может выполнить первый запуск орбитальной ракеты-носителя

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская частная компания Laros планирует самостоятельно разработать ракетные двигатели на перекиси водорода тягой 20 тонн для своей сверхлегкой орбитальной ракеты-носителя. Об этом сообщил ТАСС владелец Laros Олег Ларионов.

Как сообщалось, компания в 2024-2026 годах планирует выполнить первый запуск орбитальной ракеты-носителя, которая сможет выводить в космос нагрузку массой 200 кг. На начальном этапе на ее первой ступени могут использоваться восемь двигателей на перекиси водорода тягой 2,5 тонны каждый или четыре двигателя с тягой по 5 тонн.

"Также рассматриваем возможность создания для первой ступени одного двигателя с тягой 20 тонн. Такой двигатель позволил бы получить задел для создания частного носителя более тяжелого класса", - сообщил владелец Laros.

Орбитальная ракета компании, как и суборбитальная (испытания которой могут начаться уже в следующем году), получит многоразовую первую ступень. Она будет возвращаться на Землю по схеме, похожей на используемую американской компанией SpaceX, - ступень будет садиться на опорах на площадку за счет работы двигателей.

Ларионов уточнил, что "на посадке у перекисных двигателей можно использовать облегченный режим работы - только на разложении перекиси".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
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