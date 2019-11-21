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Военно-промышленный курьер

Пара снарядов за фотографию любимой

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Источник изображения: vpk-news.ru

С непрерывным развитием технологий возникают новые способы ведения войны, некоторые из которых порой принимают крайне изощренные формы.

Таким образом, боевики протурецкой "Национальной сирийской армии" придумали, как с помощью обычного смартфона уничтожать своих врагов.

Они скачивают из интернета фотографии молодых девушек и на их основе создают аккаунты в социальных сетях.

Боевики под видом красивых женщин пишут солдатам ВС САР или джихадистам соперничающих группировок, пытаясь завязать общение и втереться в доверие. Когда интернет отношения достигают определенной интимной точки, исламист просит у своего "жениха" выслать ему фотографии, под предлогом "поближе узнать своего будущего мужа".

Не подозревающая подвоха жертва, отмечает Free News, высылает фотографии своей "возлюбленной". Стоит отметить, современные смартфоны автоматически определяют геолокацию при фотографировании и привязывают ее к снимку.

Боевик под видом девушки скачивает данные файлы и указанные на них координаты. Далее он передает последние артиллеристам, которые в свою очередь шлют "письма любви" "горе жениху" и его соратникам.

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Страны
Сирия
Турция
Проекты
ИТ
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