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Военно-промышленный курьер

В США "озабочены" вопросами экспорта российской военной авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Постоянный поиск Россией покупателей перспективного истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство таких самолетов.

Об этом говорит Lenta.ru, ссылаясь на издание The Drive.

"Постоянно возникали вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе самостоятельно закупать самолеты, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, последствий международных санкций и других экономических проблем", - отмечает американское издание.

The Drive пишет, что "Россия по-прежнему очень хочет найти иностранных партнеров, чтобы помочь распределить бремя расходов по программе Су-57". "Партнер, который согласится купить много самолетов, может снизить удельные издержки для России, а также помочь обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений", - полагает издание.

В ноябре генеральный директор"Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.

В июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что страна рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах.

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Страны
Индия
ОАЭ
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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