В Минобороны Турции отреагировали на забрасывание российского патруля "коктейлями Молотова"

Источник изображения: ANHA

В Анкаре высказались по поводу атак на патрули Турции и России. Заявление по этому поводу сделали в военном ведомстве страны.

Тем временем, курдские информационные ресурсы публикуют материалы, в которых говорится о взрыве в городе Серекание (север Сирии).

По опубликованным сведениям, машина, начинённая взрывчаткой, пыталась прорваться на территорию военной базы турецких войск, осуществляющих патрулирование в северных районах Сирии. В сообщении говорится о том, что на территории объекта помимо турецких военных находились протурецкие вооружённые лица из состава так называемой сирийской свободной армии.

Сообщается о потерях, понесённых ССА. О потерях среди турецких военных не сообщается.

Источник изображения: ANHA

Между тем, в министерстве обороны Турции сообщают, что турецкие и российские военнослужащие, участвующие в патрулировании на севере Сирии, принимают меры по пресечению многочисленных провокаций. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, Анкара осуждает действия лиц, нанятых от имени YPG и забрасывающих колонны патруля не только камнями, но и бутылками с зажигательной смесью.

Хулуси Акар отметил, что кадры с забрасыванием российской техники "коктейлями Молотова" облетели весь мир и продемонстрировали агрессивный настрой тех, кто имеет явные связи с военизированным крылом Рабочей партии Курдистана (напомним, что в Турции эту организацию считают террористической). По словам Акара, атаки имеют место и в отношении турецкой техники, ставя под угрозу жизни турецких военных.

Напомним, что несколько дней назад российские бронемашины на севере САР во время патрулирования забросали бутылками с зажигательной смесью. Одно из попаданий вызвало возгорание на корпусе бронемашины "Тайфун".

Акар:

Мы обсуждаем с российской стороной принятие дополнительных мер безопасности при патрулировании. Мы совместно с российскими военными урегулируем эти вопросы.

О том, какие именно меры противодействия рассматривает Турция, не сообщается.

В ведомстве отметили, что совместно с российской военной полицией с начала ноября осуществили уже 8 этапов патрулирования на севере Сирии, предотвратив множество вооружённых стычек, терактов и незаконных переходов границы боевиками.

Дополнительно в Минобороны Турции отметили, что США не предпринимают никаких действий, чтобы YPG вышли за пределы 30-км зоны в северной Сирии. В Анкаре считают, что именно этот факт и приводит к новой деструктивной активности вооружённых отрядов в регионе.

Тем временем курды обвинили Анкару в том, что она пытается получить поддержку Москвы в действиях против курдских вооружённых отрядов.