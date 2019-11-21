Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

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Курдская милиция севера Сирии (самоназвание – "силы внутренней безопасности региона Фрат") заявила о реакции на действия группы лиц в городе Кобани в отношении российского патруля. Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Командование упомянутыми силами внутренней безопасности сделало письменное заявление, в котором говорится следующее:

Выражаем сожаление в связи с агрессивным поведением отдельных представителей населения Кобани, забросавших камнями и бутылками с зажигательной смесью российские автомобили. Со своей стороны примем все необходимые меры с той целью, чтобы гарантировать безопасное осуществление патрулирования и неповторение подобного рода агрессивных акций.

В заявлении говорится о том, курдские лидеры верят в гарантии безопасности для мирного населения, которые были даны Россией в формате Сочинского меморандума.

По последним данным, несколько отрядов так называемых сил внутренней безопасности (курдской милиции) уже введены в Кобани "для обеспечения режима правопорядка". Отмечается, что эти отряды обеспечат стабильное положение в регионе.

Из заявления:

Мы не допустим дестабилизации обстановки.

Заявление озвучено командование курдской милиции:

О том, имел ли место диалог российских военнослужащих с представителями командования упомянутыми курдскими силами, на данный момент не сообщается.