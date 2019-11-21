Корпорация CASIC завершает в Китае создание комплекса для строительства ракет-носителей

Объект с 2020 года начнет выпуск твердотопливных "Куайчжоу"

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) завершает в районе города Уханя на территории центрального региона КНР строительство индустриального комплекса для массового производства сравнительно недорогих ракет-носителей. Об этом сообщила в среду газета China Daily.

По ее данным, стратегически важный объект будет относиться к местной аэрокосмической промышленной базе и с 2020 года начнет выпуск твердотопливных "Куайчжоу". "Комплекс начнет действовать уже через несколько месяцев и на начальном этапе обеспечит строительство 20 ракет подобного типа", - рассказал глава компании Expace Technology Чжан Ди.

Как он уточнил, половину из доступных мощностей планируется использовать для сборки "Куайчжоу 1А" и столько же - для "Куайчжоу-11". Чжан Ди добавил, что в перспективе с конвейера на новой площадке будет сходить до 30 таких ракет-носителей в год. "До конца 2020 года мы планируем выполнить клиентские заказы на более чем 10 "Куайчжоу-1А", - подчеркнул глава Expace Technology.

В свою очередь сотрудники CASIC, которая выступает в качестве материнской организации этой компании, проинформировали, что на почти завершенной площадке, помимо строительства бюджетных ракет-носителей, будут проводиться исследования, а также конструкторские и инженерные работы по производству малых спутников. По их словам, в перспективе в данном районе Китая ожидается ежегодный выпуск до 100 небольших космических аппаратов.

Работа над созданием "Куайчжоу", для которых отведена территория индустриального комплекса в Ухане, началась еще в 2009 году. Промышленный объект расположен на территории Уханьской национальной базы аэрокосмической промышленности, занимающей площадь в 68,8 кв. км. Там сосредоточено более 100 предприятий космической промышленности, способных обеспечить ежегодный выпуск продукции стоимостью 30 млрд юаней (более $4,3 млрд).