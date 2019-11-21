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Деловая газета "Взгляд"

Анкара отреагировала на возможность заключить новое соглашение по С-400

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Первые поставки С-400, военный аэропорт неподалеку от Анкары, Турция
Первые поставки С-400, военный аэропорт неподалеку от Анкары, Турция.
Источник изображения: © REUTERS, Turkish Military/Turkish Defence Ministry

Анкара не рассматривает вопрос заключения нового соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын сообщил, что соглашение по С-400 "было подписано в апреле 2017 года", процесс в рамках этого документа продолжается, передает ТАСС.

"В данный момент речи о заключении нового соглашения не идет. В предстоящий период будет продолжаться процесс по поставкам батарей, обучения персонала, развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения. Это, конечно, длительный процесс с технической точки зрения", – отметил он.

Ранее в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400.

Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир указывал, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

Президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.



Наталья Ануфриева

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