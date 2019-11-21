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Военное обозрение

Генсек НАТО транслирует идею США о милитаризации космоса

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Источник изображения: topwar.ru

Уже давно не удивляет то, как генсек НАТО озвучивает идеи, согласующиеся с интересами Вашингтона. Генеральный секретарь западного военного блока на сей раз заявил о надежде на то, что космическое пространство международным сообществом будет признано "сферой военной деятельности".

Напомним, что на данный момент действует договор от 1967 года, который регламентирует деятельность стран в космосе. В частности, по договору государства-участники обязались поддерживать запрет на размещение в космическом пространстве любого оружия массового уничтожения.

В США решили, что и этот договор пора расторгнуть. А чтобы инициатива выглядела исходящей от "широкого коллектива", к делу решили подключить "говорящую голову", в качестве которой в очередной для себя раз выступил Йенс Столтенберг.

Из заявления генсека НАТО:

Ожидаю, что министры примут решение о признании космического пространства в качестве сферы военной деятельности на уровне с воздушной и наземной сферами и киберпространством.

Важно отметить, что договор от 1967 года, участниками которого являются США, Великобритания и Россия (как правопреемница СССР), фактически не запрещает размещение в космосе "обычных" вооружений. Если США продвигают идею о признании космоса сферой военной деятельности, то означать это может фактически одно: использовать возможность для вывода оружия массового уничтожения на новые, в прямом смысле этого слова, высоты.

Россия ранее предлагала начать переговоры по возможному расширению участников договора о космической деятельности. Это актуально, если учесть, что сегодня ряд стран (помимо изначальных подписантов договора) занимается освоением космоса: Франция, Китай, Израиль, Индия.

США же посредством генсека НАТО транслируют идею о милитаризации космоса без внимания к другим представителям международного сообщества и вопросам глобальной безопасности.

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Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
Кибербезопасность
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