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Военное обозрение

Появились некоторые подробности крупного боя в Мали

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Источник изображения: topwar.ru

Стали известны подробности боестолкновения, произошедшего на северо-востоке Мали. Правительственные силы Мали и Нигера проводили совместную антитеррористическую операцию под кодовым названием "Tongo Tongo" в районе города Табанкорт (провинция Гао).

В ходе неё одна колонна солдат малийской армии подверглась нападению мобильного отряда джихадистов и понесла потери (24 солдата погибло и 29 было ранено). Лишь своевременный подход соседней колонны войск предотвратил полное поражение и обратил боевиков (потерявших 17 человек убитыми) в бегство.

Однако бежавшие на территорию Нигера исламисты не смогли далеко уйти и, попав в окружение уже правительственных сил, сдались (взято в плен 98 боевиков и захвачено 70 мотоциклов).

Напомним, что северная часть Мали перешла под контроль исламистов ещё в 2012 году и с тех пор территория данного государства, а также соседних Нигера и Буркина-Фасо стала ареной постоянных боестолкновений правительственных сил и боевиков-джихадистов.

Произошедший бой стал очередным ударом для правительственных сил Мали, которые потеряли более сотни солдат в ходе нескольких атак боевиков всего лишь за 1,5 месяца (в том числе в начале ноября 2019 в результате атаки исламистов на блокпост погибло 54 человека из состава правительственной армии).

Данное нападение, к тому же произведённое в дни "Международного саммита по безопасности и борьбе с терроризмом в зоне Сахеля", проходящего в Дакаре, возможно, является ответом на предыдущую операцию, завершённую правительственными силами Мали 17 ноября, в результате которой была нейтрализована очередная исламистская бандгруппа (10 боевиков было ликвидировано, 20 арестовано).

Важно отметить, что в Мали находится смешанный миротворческий контингент, в который входят и военнослужащие из республик бывшего СССР, включая Украину, Латвию и др. Первую скрипку в "миротворчестве" пытаются играть французские военные. Как видно, все миротворческие и контртеррористические потуги имеют практически нулевую эффективность в этом регионе.

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Буркина-Фасо
Латвия
Мали
Нигер
Россия
Украина
Франция
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