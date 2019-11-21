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Военное обозрение

Израиль атаковал район Дамаска десятками ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Очередной ракетной атаке со стороны Израиля подвергся столичный регион Сирии. Об этом сообщает сирийское военное командование.

На телевидении САР вышел репортаж, в котором говорится о том, что минувшей ночью Израиль вновь атаковал сирийскую территорию с применением ракет. По последним данных, атака началась примерно в 1:30 по местному времени. За 10-15 минут по району Дамаска были выпущены несколько десятков ракет. Интервал пусков составлял не более 5-10 секунд.

Из сообщения командования:

Несколько ракет были сбиты нашими расчётами ПВО.

Сообщается, что на 1:45 к югу от Дамаска прогремело не менее 20 взрывов.

Тем временем в Израиле факт атаки подтвердили. В местных СМИ сообщают о том, что ракетные удары стали "ответом на обстрел израильской территории". Напомним, что накануне в израильских СМИ было заявлено о ракетной атаке по одному из участков Голанских высот. В Израиле Голаны продолжают считать своей территорией. Сообщалось о перехвате 4-х ракет израильскими средствами ПВО-ПРО.

Издание Haaretz пишет о том, что целями израильских ударов стали объекты близ аэропорта Дамаска, принадлежащие "проиранским и иранским силам". Утверждается, что одна из ракет разорвалась вблизи от якобы "штаба иранской организации "Аль-Кудс".

Из материала:

Израильские военные намеренно не разрушили здание полностью.

А в сирийском военном командовании отметили, что здание не разрушено только потому, что израильской ракетной атаке противодействовали средства ПВО САА.

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Страны
Израиль
Иран
Сирия
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