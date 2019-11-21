Сирия: на помощь "афганским танкам" прибыли Т-62МВ с "реактивной броней"

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В составе подразделений сирийской армии все чаще стали встречаться танки Т-62МВ с динамической защитой "Контакт". Ранее здесь воевали лишь боевые машины базовой модификации и так называемый "афганский вариант" - модернизированные Т-62М.

Что касается техники с "реактивной броней", то первые единицы были замечены в конце августа. Правда, у экспертов не было уверенности, что это именно Т-62МВ. Ранее были случаи, когда местные умельцы в военной форме самостоятельно навешивали на старые танки блоки "Контакта". Но, судя по появившимся в социальных сетях более качественным фотографиям, действительно речь идет об этой модификации.

В отличие от Т-62М с дополнительным бронированием, которые воевали в Афганистане, а после распада СССР в Средней Азии и Чечне, модификация МВ нигде не задействовалась. И сирийская война стала первым конфликтом, где они участвуют.

Дмитрий Лемешко