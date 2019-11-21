Войти
Вестник Мордовии

Сирия: на помощь "афганским танкам" прибыли Т-62МВ с "реактивной броней"

678
0
+1

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В составе подразделений сирийской армии все чаще стали встречаться танки Т-62МВ с динамической защитой "Контакт". Ранее здесь воевали лишь боевые машины базовой модификации и так называемый "афганский вариант" - модернизированные Т-62М.

Что касается техники с "реактивной броней", то первые единицы были замечены в конце августа. Правда, у экспертов не было уверенности, что это именно Т-62МВ. Ранее были случаи, когда местные умельцы в военной форме самостоятельно навешивали на старые танки блоки "Контакта". Но, судя по появившимся в социальных сетях более качественным фотографиям, действительно речь идет об этой модификации.

В отличие от Т-62М с дополнительным бронированием, которые воевали в Афганистане, а после распада СССР в Средней Азии и Чечне, модификация МВ нигде не задействовалась. И сирийская война стала первым конфликтом, где они участвуют.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Т-62
Похожие новости
07.09.2018
"Страшные" Т-62МВ с "реактивной броней" впервые окажутся в Сирии?
10.08.2018
Армию Грузии громили герои Даманского и Афганистана - старые советские Т-62
26.04.2017
Танк в помощь
01.08.2014
Армия Ирана — самая эклектичная в мире
15.08.2012
Символ боевой мощи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.11 15:13
  • 3
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 14:55
  • 9
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 14:22
  • 2
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
  • 21.11 14:09
  • 4
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 13:47
  • 162
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.11 13:47
  • 34
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 21.11 13:33
  • 48
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 12:53
  • 38
"Армате" добавили целей
  • 21.11 12:47
  • 4
Калининград: чего мы не знаем о кинжале России в сердце Европы и США (Sasapost, Египет)
  • 21.11 12:47
  • 73
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 12:43
  • 27
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 21.11 11:46
  • 1
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае
  • 21.11 11:35
  • 1
В США заявили о неспособности России производить самолеты
  • 21.11 11:01
  • 1
Корабли СФ готовятся к испытанию нового ракетного оружия
  • 21.11 10:54
  • 1
Обозреватель (Украина): "Россияне угробили корабли, сняли даже унитазы!" ВСУ раскрыли варварство РФ