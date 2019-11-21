Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило агентство SANA.

"Средства ПВО поразили несколько вражеских целей в небе над южными окрестностями Дамаска", — говорится в сообщении.

Как передает "РИА Новости", в Дамаске слышны мощные взрывы.

По данным агентства, первые из них раздались около 01:30 по местному времени (02:30 мск) с промежутками около пяти секунд. По состоянию на 01:45 (02:45 мск) прогремело не менее 20 взрывов.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что на Голанских высотах сработала сирена воздушной тревоги, ПВО Израиля перехватили четыре ракетных снаряда. СМИ также сообщали о взрывах в районе аэропорта Дамаска.