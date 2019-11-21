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ТАСС

NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС

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Источник изображения: © AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести дополнительные места на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом официальный представитель NASA, занимающийся вопросами МКС, Гэри Джордан сообщил во вторник корреспондент ТАСС.

Ранее на сайте российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) была опубликована информация, согласно которой, экипажи кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на станцию осенью 2020 года и весной 2021 года соответственно, полностью состоят из российских космонавтов. При этом в пресс-службе Роскосмоса ТАСС во вторник сообщили, что госкорпорация в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам NASA на "Союзах".

"NASA намерено приобрести дополнительные места на "Союзе", чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС", - прокомментировал эту информацию Джордан. При этом он не дал конкретного ответа на просьбу уточнить, о скольких местах и миссиях идет речь: "Переговоры между NASA и Роскосмосом все еще продолжаются".

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4 комментария
№1
21.11.2019 13:22
А как-же Маск?
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№2
21.11.2019 13:55
Цитата, ID: 1701 сообщ. №1
А как-же Маск?
Слышал, что аккумулирует средства, чтобы вложиться  в парафраз центровой в мск. Говорит вроде, что это лучший способ подкосить конкурента. Хитрый гад.
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№3
21.11.2019 13:59
Цитата, zhelezyaka сообщ. №2
У него теперь новые заботы. Смотри ветку про катастрофы.
0
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№4
21.11.2019 14:09
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
У него теперь новые заботы. Смотри ветку про катастрофы.
Кто его знает, может сознательно довели до разрушения - узнали предельные возможности конструкции. На то он и макет. Жалко что ли? Я бы так и сделал. А он же ещё и хитрый - не скажет правду). Может это ХПМ в противовес ХПП.
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