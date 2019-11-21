NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести дополнительные места на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом официальный представитель NASA, занимающийся вопросами МКС, Гэри Джордан сообщил во вторник корреспондент ТАСС.

Ранее на сайте российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) была опубликована информация, согласно которой, экипажи кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на станцию осенью 2020 года и весной 2021 года соответственно, полностью состоят из российских космонавтов. При этом в пресс-службе Роскосмоса ТАСС во вторник сообщили, что госкорпорация в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам NASA на "Союзах".

"NASA намерено приобрести дополнительные места на "Союзе", чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС", - прокомментировал эту информацию Джордан. При этом он не дал конкретного ответа на просьбу уточнить, о скольких местах и миссиях идет речь: "Переговоры между NASA и Роскосмосом все еще продолжаются".