ВКС России пополнит снятый с консервации ракетоносец Ту-22М3

Минобороны России решило снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находящийся на базе "Каменный Ручей" под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил после модернизации.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности в скором времени доставят на авиазавод в Казани, где его модернизируют до уровня Ту-22М3М, после чего он вернётся в строй ВКС России.

Ту-22М3, принятый на вооружение в 1989 году, остаётся актуальным и по нынешний день. Самолёт способен наносить удары по целям в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с баз на материковой части России.

В ходе модернизации хабаровский ракетоносец, скорее всего, получит гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Кинжал". Подобное решение было принято в Министерстве обороны РФ после того, как США вернули в эксплуатацию со своего "кладбища самолётов" в Аризоне бомбардировщик B-52. На фоне роста напряжённости в отношениях и Россия, и США активизировали не только разработку новых самолётов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и возвращают в строй технику, созданную ещё в годы холодной войны и отправленную в резерв в 1990-е.

Неизвестно, сколько самолётов Россия планирует расконсервировать, однако в резерве у страны достаточно не только дальних бомбардировщиков, но и истребителей, перехватчиков, а также военно-транспортной авиации, чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава.

ПМ считает, что даже глубокая модернизация обойдётся дешевле создания новых самолётов и станет эффективным способом расширить российский воздушный флот.