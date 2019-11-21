В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.

Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли. Другие недостатки российских ЗРК газета видит в микроэлектронике и системе управления, которые не позволяют оружию поражать цели настолько точно, как, например, американский MIM-104 Patriot.

Загоризонтные радары, использующие явление отражения радиоволн от ионосферы, задействованные Россией, как пишет Gazeta, отличают большие размеры и невысокая точность обнаружения целей.

Тем не менее в публикации издания признается опасность российского ЗРК "Искандер" в Калининградской области, ракеты которого якобы способны достать до практически любой цели в Польше.

В октябре старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором утверждалось, что страны НАТО могут завоевать Калининградскую область за две недели.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом прорыва эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.