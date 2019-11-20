"Было комично": как американцу предлагали минобороны Украины

Подполковнику США три раза предлагали стать министром обороны Украины

Бывший глава СНБО Украины Александр Данилюк три раза предлагал директору по европейским делам Совета национальной безопасности США Александру Виндману возглавить украинское министерство обороны. Сотрудник СНБ отказывал, но сообщал о произошедшем своим начальникам и Национальной разведке США. При этом он признался, что был не против такого назначения.

В Киеве хотели, чтобы министерство обороны Украины возглавил директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман - об этом сам американский чиновник рассказал на слушаниях в специальном комитете по разведке палаты представителей конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа, передает ФАН.

По словам Виндмана, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему возглавить вооруженные силы Украины. При этом сотрудник СНБ признался, что не знает причин такого доверительного отношения украинских силовиков. Все три раза он отказался, но сообщал о произошедшем своим начальникам и Национальной разведке, передает НСН.

"Я считаю, это было бы большой честью [стать министром обороны Украины]. Я американец, меня привезли сюда [в США] младенцем. Я немедленно отклонял все эти предложения. Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны [Украины]", - добавил Виндман.

Александр Виндман родился в Киеве в 1975 году. В декабре 1979 года, после смерти жены, его отец Семен Виндман с тещей и тремя детьми переехали в Нью-Йорк, где поселился в бруклинском районе, известном как "Маленькая Одесса".

Александр окончил Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне со степенью бакалавра в 1998 году. Уже будучи офицером, получил степень магистра в Гарвардском университете по русскому языку, Восточной Европе и Центральной Азии. Свободно говорит на русском и украинском языках.

Начиная с 2008 года он работал в военных представительствах посольств США в Киеве и в Москве, а затем занимал должность советника по России главы Объединенного комитета начальников штабов.

В мае нынешнего года вошел в американскую официальную делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Виндман был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и Зеленского. Впоследствии, отвечая на вопросы американских журналистов о судьбе Виндмана, глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить знание русского языка.

Представители СМИ несколько раз спросили Эспера, будет ли руководство минобороны США как-то мстить Виндману, который дал показания в рамках начала процедуры импичмента главе государства. Министр ответил отрицательно. Однако журналисты не унимались и спросили, "придет ли конец карьере Виндмана".

"No, nyet, nein, Какой язык вам подходит?" - отметил глава Пентагона по-английски, по-русски и по-немецки, и своим ответом поставил точку в обсуждении этого вопроса.

В мае 2016 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена своим внештатным советником. Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев заявил, что назначение Расмуссена советником Порошенко - это "шоу напоказ".

"В назначении бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена внештатным советником президента Украины я бы не усматривал какого-то военного и вообще практического смысла. Украина наиболее остро нуждается даже не во внешних деньгах, а во внешнем внимании. А потому большинство ее действий - это шоу напоказ", - заявил он.

По словам сенатора, Украина привлекает иностранцев с громкими именами для усиления внешнего эффекта.

"И все делается в виде эпатажа и даже фарса.

Стенания украинской представительницы на "Евровидении", чествование Савченко, назначение Саакашвили губернатором и Гайдар его замом, теперь вот привлечение экс-натовца - вся эта буффонада служит единственной цели: любой ценой удерживать Украину в центре внимания западных партнеров", - отметил российский парламентарий.

Позднее стало известно, что украинские военнослужащие начали проходить обучение под руководством более 130 военнослужащих 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Тренировки проходят на Яворовском полигоне Львовской области Украины, сообщала пресс-служба министерства обороны Украины.

Бойцы американской тактической группы "Страйк" начали проводить обучение вместо американских инструкторов 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси. Они находились во Львовской области с лета прошлого года.

Рафаэль Фахрутдинов