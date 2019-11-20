США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии

США направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты нефтяных объектов. Об этом говорится во вторник, 19 ноября, в письме президента Дональда Трампа конгрессу, которое приводит ТАСС. Отмечается, что первые подразделения уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели.

Таким образом, общее число военных США в королевстве составит примерно 3 тыс. человек. Также туда будут направлены радары и противоракетные системы. Они останутся там, пока их присутствие будет необходимо, говорится в документе.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента в октябре.

Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Эр-Рияд рассчитывает, что этот шаг поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.

14 сентября сообщалось, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия, что спровоцировало сокращение производства и рост цен.

Ответственность за атаку на предприятия взяли на себя последователи йеменского движения хуситов "Ансар-Алла". Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в диверсии Иран. МИД Ирана назвал обвинения главы американского Госдепа ложью.