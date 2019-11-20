Россия показала новые средства для борьбы с дронами

На выставке Dubai Airshow 2019 Россия представила комплексы "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Рубеж-Автоматика", "Купол", "Луч" и "Пищаль", предназначенные для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

"Компанией создана двухуровневая концепция борьбы с дронами, в состав которой входят как устройства радиоэлектронного противодействия БПЛА, так и средства поражения", — сказал в ходе выставки гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Репеллент", действующий на расстоянии не менее 30 километров, обеспечивает тактическую защиту от БПЛА. "Сапсан-Бекас", "Рубеж-Автоматика", "Купол" предназначены для защиты наиболее важных объектов инфраструктуры. Портативные "Луч" и "Пищаль" способны подавлять беспилотники на удалении шести и двух километров соответственно.

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин заявил, что для уничтожения низколетящих ракет и беспилотников подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае.