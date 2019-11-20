Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу

ООН, 18 ноя – РИА Новости. США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Насколько эта информация (о предстоящем выходе из договора – ред.) соответствует действительности, сказать трудно. Пока практических шагов в направлении выхода США не предпринимали", - сказал Ульянов.

"Отсюда и возникает ощущение, что любое из остающихся соглашений в области контроля над вооружениями может в одночасье стать жертвой импульсивных действий США", - добавил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков ранее заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.