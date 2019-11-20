"Защита на колесах". Что может самоходный комплекс "Панцирь-С1". Видео

МОСКВА, 19 ноября/ Радио Sputnik. Созданный в 1994 году и принятый на вооружение в 2010 году российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения, сообщает телерадиокомпания "Звезда".

Установленный на базе шасси КамАЗ, зенитный комплекс способен вести огонь в движении. Арктическая версия ЗРПК "Панцирь" спроектирована на базе гусеничного вездехода, ее главное отличие – отсутствие пушки.

По данным телерадиокомпании, комплекс "Панцирь-С1" способен совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, обеспечивающим непрерывную зону перехвата цели от пяти метров в высоту и 200 метров дальности до 15 километров в высоту и 20 километров дальности, без наличия внешней поддержки.

В перспективе комплекс "Панцирь-С1" должен заменить ЗРПК "Тунгуска", находящийся на вооружении у российской армии.