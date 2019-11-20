Войти
РИА Новости

НАТО не считает Белоруссию угрозой, заявил Столтенберг

142
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. НАТО не видит никаких угроз для себя со стороны Белоруссии, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что Белоруссия является партнером НАТО с 1995 года. "Наши отношения основаны на общем интересе и открытом диалоге. Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков", - сказал Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос, воспринимает ли альянс республику как потенциальную угрозу.

"Мы не видим никакой угрозы в отношении какого-либо союзника. Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы ведем с Белоруссией", - добавил он.

Ранее генсек НАТО заявил, что не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ. НАТО также считает необходим вести диалог с Белоруссией по вопросам контроля за вооружениями и нераспространения, заявлял генсек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
19.02.2019
Сумеет ли Запад расшатать ось «Минск-Москва»?
29.12.2018
Учения в Сибири: С-400 отбились от противника
05.12.2018
НАТО достраивает «дорогу войны»
22.11.2018
Каждому действию НАТО – симметричный ответ: по-другому не дойдёт
23.10.2018
"Защитим от нападения": Россия не бросит Белоруссию в беде
08.08.2012
Миражи российской военной мысли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35