НАТО не считает Белоруссию угрозой, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. НАТО не видит никаких угроз для себя со стороны Белоруссии, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что Белоруссия является партнером НАТО с 1995 года. "Наши отношения основаны на общем интересе и открытом диалоге. Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков", - сказал Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос, воспринимает ли альянс республику как потенциальную угрозу.

"Мы не видим никакой угрозы в отношении какого-либо союзника. Мы приветствуем партнерство и работу, которую мы ведем с Белоруссией", - добавил он.

Ранее генсек НАТО заявил, что не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ. НАТО также считает необходим вести диалог с Белоруссией по вопросам контроля за вооружениями и нераспространения, заявлял генсек.