Летчик-испытатель Як-130 раскрыл детали модернизации самолета

Учебно-тренировочный самолет Як-130 будет существенно расширен в возможностях
Глубокая модернизация учебно-боевого российского самолета Як-130, о которой было объявлено на авиасалоне в Дубае, внесет изменения в комплекс бортового оборудования воздушного судна и улучшит его аэродинамические характеристики. Об этом рассказал летчик-испытатель Як-130 Василий Севостьянов.
По словам летчика-испытателя, аэродинамику самолета также ждут изменения.
Около 1200 компаний со всего мира принимают участие в крупнейшем авиакосмическом салоне в Дубае. Среди участников собрались 87 тысяч специалистов из 76 стран. Многие представленные на мероприятии машины, в том числе Як-130, не имеют конкурентов и считаются лучшими в своем классе.
Российский учебный самолет способен имитировать полеты любых других истребителей, в том числе последних поколений. По словам генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная компания» Юрия Слюсаря, именно участием на авиасалоне в Дубае ознаменовано начало расширения возможностей и глубокой модернизации Як-130.
Роман Захаров