Новый премьер Молдавии первый зарубежный визит совершит в Москву

Кику намерен обсудить среди прочих вопрос вывода российских вооружений из Приднестровья и их утилизации

Кишинев. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Молдавии Ион Кику совершит в среду рабочий визит в Россию, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.

В состав молдавской делегации входят министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой; министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый; министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу; башкан Гагаузии Ирина Влах, председатель админсовета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Согласно сообщению, на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым планируется рассмотреть "ряд вопросов национального значения, в частности, по поставкам российского газа, экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции на рынок РФ, а также увеличению количества разрешений для молдавских грузоперевозчиков.

Вопрос о поставках газа будет обсуждаться и на встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Президент Молдавии Игорь Додон накануне приветствовал предстоящий визит, назвав его "официальным".

"Это первый с сентября 2012 года официальный визит премьер-министра Молдавии в Россию, что является важным свидетельством восстановления полноценных стратегических отношений между нашими странами", - заявил Додон в ходе встречи с послом России Олегом Васнецовым.

В ходе визита Кику намерен обсудить и вопрос утилизации и вывода российского вооружения из Приднестровского региона, сказал премьер во вторник, отвечая на вопросы журналистов после заседания кабинета министров.

"Безусловно, я выступаю за вывод иностранных войск с территории Молдавии. Более того, нам известно об инициативе России по началу утилизации вооружения и боеприпасов, хранящихся на складах в селе Колбасна на левом берегу Днестра. Завтра (во время визита в Москву - ИФ) мы детально обсудим эту инициативу, чтобы рассмотреть технические моменты и начать переговоры с другими партнерами Молдавии для установления механизма быстрого и безопасного вывоза боеприпасов с нашей территории", - отметил премьер.

По его словам, программа правительства предусматривает урегулирование приднестровского конфликта, а на заседании правительства был назначен генеральный секретарь правительства, который займется разработкой плана действий кабмина.

"Приднестровское урегулирование является одним из основных приоритетов нового правительства. Мы намерены продолжить проекты по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, а также процесс переговоров по окончательному урегулированию конфликта. Мы считаем, что формат "5+2" является наиболее подходящей для этого платформой", - заявил Кику.

Как сообщалось, в ходе визита в Кишинев в конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, которые складированы в селе Колбасна на левом берегу Днестра, и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была начата в 2002 году, но прекращена после провала попытки подписать "Меморандум Козака" по урегулированию приднестровского конфликта.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что "здравый смысл подсказывает, что процесс утилизации необходимо начать, так как у значительной части снарядов давно истек сроки хранения". В то же время он подчеркнул, что "кто бы на данной теме не спекулировал, окончательное решение принимать Тирасполю и Москве". По его словам, "вопросы, которые касаются сокращения и утилизации боеприпасов, - внутреннее дело ПМР и РФ, и как они решат, так и будет".