Войти
Деловая газета "Взгляд"

Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами

188
1
0
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Российская ЧВК "Вагнера" якобы выиграла контракт по борьбе с исламистскими группировками в Мозамбике, хотя на него претендовали африканские частные военные компании OAM и Black Hawk, пишут СМИ.

Бывший родезийский солдат, ныне глава военной охранной компании OAM Джон Гартнер заявил, что мозамбикские чиновники обращались в начале августа к нему с просьбой помочь в борьбе с исламистскими группировками на севере страны. Такое же обращение получал основатель ЧВК Black Hawk из Южной Африки Дольф Дорфлинг, пишет The Moscow Times.

Оба заявили, что хорошо бы справились с заданием, так как хорошо представляют положение в Мозамбике и знают, как воевать в местных условиях.

Однако обе компании проиграли борьбу за контракт российской ЧВК "Вагнера", утверждает издание. Соперники военной компании из России заявили, что сомневаются в способности ЧВК "Вагнера" работать в Мозамбике, так как ее бойцы не знают ни местности, ни ситуации в политике.

Издание утверждает, что в сентябре в Мозамбик якобы прибыли 200 "вагнеровцев". Сейчас они ведут ожесточенную борьбу с повстанческим движением, связанным с "Исламским государством*" (запрещено в России).

Одной из причин победы ЧВК "Вагнера" в борьбе за контракт называется якобы меньшая стоимость российских наемников – если в компании OAM сотрудникам платят по 15-25 тыс. долларов в месяц, то "вагнеровцам" – 1,8-4,7 тыс. долларов.

Другой важной причиной издание называет якобы "политическую поддержку", которую ЧВК "Вагнера" получает за счет влияния России в Африке.

При этом издание утверждает, что теперь у "вагнеровцев" серьезные проблемы из-за незнания местных реалий и условий, в которых приходится вести бои. В связи с этим африканские ЧВК надеются, что их снова привлекут к борьбе с исламистами – хотя бы в помощь российской частной военной компании.

Издание Carta de Moçambique ранее заявляло, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро россиян – автомобиль с военными расстреляли, сожгли, а убитых якобы обезглавили. В российском посольстве с удивлением восприняли сообщения о якобы гибели пяти россиян – сотрудников частной военной компании "Вагнер".

В начале октября сообщалось, что в Мозамбик якобы прибыли сотрудники ЧВК "Вагнера" и российская военная техника.

В августе газета ВЗГЛЯД писала, что Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мозамбик
Россия
Продукция
UH-60
Проекты
ЧВК
Похожие новости
01.11.2019
Дикие гуси и домашние "орнитологи"
21.01.2019
Похоронки из пустыни. Как американцы и их союзники гибнут в Сирии
22.06.2018
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
03.05.2018
Российский десант высадился в центре Африки
28.12.2016
Пять самых смертоносных образцов советского оружия (The National Interest, США)
1 комментарий
№1
20.11.2019 01:35
Цитата, q
якобы выиграла
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35