В Турции рассказали о независимости С-400 от военных систем НАТО

Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ.

Турция намерена использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в качестве самостоятельных комплексов, заявил Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Haberler во вторник, 19 ноября.

"Системы обороны НАТО в регионе не представляют угрозы. С-400 не будут интегрированы в системы НАТО. Это система защиты", — сказал он.

Калын также отметил, что, несмотря на давление со стороны США, не может быть речи о том, чтобы Турция отказалась от С-400.

По его словам, турецкие власти продолжат переговоры с США по поводу преодоления разногласий по С-400. Первое совещание по урегулированию этих вопросов планируется провести в рамках саммита НАТО 3–4 декабря. Турция предложит свои идеи и рассмотрит предложения США.

11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что страна купила у России ЗРК С-400, так как не хочет быть вечным просителем НАТО.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения.