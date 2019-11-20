Як-130 сильно поменяют

Превращение учебно-боевого самолета Як-130 в боевой предполагает изменение комплекса бортового оборудования, расширение номенклатуры вооружения и улучшение аэродинамических характеристик, рассказал телеканалу "Звезда" летчик-испытатель Василий Севостьянов.

"Самолет будет сильно в возможностях расширен", — сказал Севостьянов.

В ноябре глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован до боевого.

В августе сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют более 1,8 тысячи самолетов, в частности, около 150 учебно-тренировочных машин.

В июне журнал The National Interest написал, что российский учебно-боевой самолет Як-130 ("Рукавица" по классификации НАТО) и созданный на его основе итальянский M-346 Master ожидает "светлое будущее".