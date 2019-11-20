Безопасность Севморпути будут обеспечивать ракетные комплексы "Бастион"

Безопасность судоходства на Северном морском пути будут в том числе обеспечивать береговые ракетные комплексы "Бастион". Ими уже оснастили тактические группы не только в материковой части российского Заполярья, но и подразделения, размещенные на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Он напомнил, что высокую эффективность в суровых климатических условиях "Бастионы" подтвердили во время высокоширотных учений. Речь, по-видимому, идет о масштабных маневрах в Заполярье осенью прошлого года. Тогда наши военные впервые выполнили в Арктике стрельбы из берегового ракетного комплекса. Пуск с острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс по морской мишенной позиции, находящейся на удалении более 60 километров от позиции ракетчиков комплекса, был успешным.

Надо сказать, что этот береговой ракетный комплекс как раз предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп. "Бастион" отлично справится и с одиночными судами неприятеля, а при необходимости может уничтожить его наземные объекты. Причем сделает это даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

К Арктике в целом и Северному морскому пути в частности сейчас проявляют повышенный интерес не только приполярные государства, но даже страны, не имеющие выхода в северные моря. Здесь сосредоточены огромные запасы углеводородов, другие природные и биологические ресурсы. Россия владеет в арктической зоне большой территорией, и все это богатство требует не только освоения, но и надежной охраны. Поэтому на Север перебрасывают новейшие вооружение и технику. Ракетный "Бастион" как раз из их числа.

Только один "Бастион" способен прикрыть от десанта противника 600 км побережья Арктики

Когда несколько лет назад к Крыму приблизился эсминец США "Дональд Кук", именно "Бастион", что называется, привел в чувство американцев. Едва комплекс с двумя сверхзвуковыми "Ониксами" вывели на берег и включили радиолокационную станцию разведки "Монолит-Б", бортовая аппаратура эсминца просигнализировала: корабль находится в зоне поражения русскими ракетами. Дальше испытывать судьбу экипаж не стал - корабль ретировался.

И вот теперь эта грозная техника охраняет еще и Северный морской путь. Чтобы развернуть береговой комплекс, требуется всего 5 минут. Его ракета летит до 500 километров и при этом превышает скорость 751 метр в секунду. Интервал между пусками ракет составляет всего 2,5 секунды. Очень важно, что для прикрытия наших северных морей не было необходимости размещать "Бастионы" по всему арктическому побережью. Где-то для них оборудовали стационарные позиции. Но главным образом этот комплекс используется в мобильном варианте. За счет подвижности только один "Бастион" способен прикрыть от десанта противника 600 километров побережья. К тому же в его систему управления заложена программа, при которой в каждая ракета работает строго по своей цели.

Юрий Гаврилов