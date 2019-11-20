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Украина показала скачущий лунный корабль

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Украинское конструкторское бюро (КБ) "Южное" на выставке Dubai Airshow 2019 представило концепцию семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов. Соответствующее видео доступно на сайте предприятия.

"Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", — говорится в сообщении КБ.

Там же отмечается, что на Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет лунного посадочного аппарата в масштабе один к пяти, изготовленный "Южным" с применением аддитивных технологий.

В октябре КБ на выставке "Зброя та безпека — 2019" ("Оружие и безопасность — 2019") в Киеве представило макет сверхзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния") воздушного старта.

В августе "Южное" показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4".

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Украина
Продукция
Циклон-4
Проекты
Воздушный старт
Луна
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