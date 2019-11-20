Войти
Lenta.ru

Россия впервые получит Т-14 "Армата"

133
0
0
Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата".
Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России получат первую опытно-промышленную партию танков Т-14 "Армата" в конце 2019 — начале 2020 года, сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 — начале 2020 года", — сказал менеджер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

В ноябре блог andrei-bt написал, что заключительные испытания комплекса управляемого вооружения 3УБК25 "Сокол-В", который может получить система 2А82 от Т-14 "Армата", пройдут на полигоне Смолино (Нижегородская область).

В августе "Военно-промышленный курьер" написал, что до конца 2019 года "Уралвагонзавод" (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.11.2019
"Ростех" назвал срок поступления в ВС первой партии танков "Армата"
20.11.2019
Первая партия танков "Армата" поступит в войска в конце 2019 - начале 2020 года
26.02.2018
Ростех может продать долю в УВЗ через 3 года, после улучшения финансового состояния актива
29.03.2016
«Т-90МС по всем параметрам подходит под индийскую программу»
11.08.2015
Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35