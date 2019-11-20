Россия впервые получит Т-14 "Армата"

Вооруженные силы (ВС) России получат первую опытно-промышленную партию танков Т-14 "Армата" в конце 2019 — начале 2020 года, сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 — начале 2020 года", — сказал менеджер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

В ноябре блог andrei-bt написал, что заключительные испытания комплекса управляемого вооружения 3УБК25 "Сокол-В", который может получить система 2А82 от Т-14 "Армата", пройдут на полигоне Смолино (Нижегородская область).

В августе "Военно-промышленный курьер" написал, что до конца 2019 года "Уралвагонзавод" (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).