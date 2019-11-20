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Газета.ru

Рой дронов: Россия предлагает защиту от новой угрозы

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Россия строит эшелонированную систему противодействия дронам

Россия предлагает строить эшелонированную зонально-объектовую систему радиоэлектронного противодействия дронам, ставшим сегодня настоящим вызовом. Она будет рассчитана на борьбу с БЛА, используемыми как в военных, так и в криминальных целях.

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019 "Рособоронэкспорт" продемонстрировал российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА), то есть дронам, которые все чаще используются в незаконных целях, причем не только в военной сфере, - для шпионажа, транспортировки грузов и даже террористических атак.

Российские предприятия в связи с этим создают широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы - на различных носителях, в различном форм-факторе, в том числе высокомобильные средства, которые могут быть оперативно развернуты на гражданских объектах, промышленных предприятиях.

"Такие комплексы способны обнаруживать дроны различной размерности, идентифицировать их, перехватывать управление и эффективно выводить беспилотники из строя. Спрос на эту продукцию в мире чрезвычайно высок, в ближайшие 5 лет он оценивается на уровне $2 млрд", - сообщил в ходе Dubai Airshow 2019 глава Ростеха Сергей Чемезов.

Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делает дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей.

Недавняя атака на НПЗ в Саудовской Аравии показала всю остроту проблемы и крайнюю необходимость кардинально менять подход к защите важных государственных объектов, инфраструктурных объектов ТЭК, атомной энергетики и других стратегических отраслей.

"Совсем недавно террористы на Ближнем Востоке показали, что игнорирование этой угрозы может привести к критическим последствиям для стратегических отраслей промышленности отдельного государства и даже повлиять на мировой финансовый рынок. Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова, что признали их разработчики... Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия. Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов", - сообщил на генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Россия сегодня задумывается над построением эшелонированной системы борьбы с применением комплексов РЭБ (противодействие малоразмерным БЛА) и ПВО (огневое поражение средних и тяжелых БЛА).

Эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в зависимости от потребностей заказчика может включать в себя набор элементов, различающихся по радиусу действия, мобильности и характеристикам прикрываемых объектов или территорий.

Зональное прикрытие территорий обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы "Реппелент". Комплекс обнаруживает сам БЛА и наземный пункт управления по передаваемым ими радиосигналам, распознает тип дрона и направление его движения, после чего подавляет каналы его связи, лишая управления и навигации. Уникальность этого комплекса заключается в возможности подавления всех каналов управления беспилотником.

"Репеллент" - средство с высокой дальностью действия: он способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 км. Комплекс способен действовать в любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях, включая пыль, дождь и сильный ветер.

Для прикрытия таких объектов, как аэродромы, объекты атомного или энергетического комплекса послужит мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Бекас". В нем применяются как пассивные, так и активные средства обнаружения. Это обеспечивает гарантированное обнаружение всех типов беспилотников, включая БЛА, минимизирующие выход в радиоэфир. Все средства обнаружения цели и воздействия на нее объединены автоматизированным рабочим местом управления и отображения информации. Комплекс может вести круговое наблюдение или сканировать заданный сектор.

"Сапсан-Бекас" способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 км и средствами активной радиолокации на дальности 10 км. Может устанавливаться на автомобили "Газель", "Форд Транзит", "Тигр", а также стационарно.

Станция радиоэлектронного подавления средств связи и управления БЛА "Купол-ПРО" обеспечивает радиоподавление каналов управления и навигации БЛА на дальности не менее 2,7 км. Размещается как на стационарных объектах, так и на автомобильной базе. Может применяться скрытно, например, из верхнего багажника. Работает в диапазоне температур от 40 до 60 градусов ниже ноля, а также при дожде, в условиях песка и пыли.

Для борьбы с БЛА предлагается и переносной комплекс "Луч". Он может быть оперативно развернут и применен для защиты различных объектов. Комплекс обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее 6 км.

Аналогичные задачи решает носимый комплекс "Пищаль-ПРО", вес которого всего 3,5 кг, благодаря чему это один из самых легких из представленных сегодня на рынке образцов.


Михаил Ходаренок

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Компании
НПЗ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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