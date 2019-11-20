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Военное обозрение

Минобороны заявило о введении дополнительных сил на север Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны направляет дополнительные силы военной полиции на север Сирии для нормализации обстановки в районе турецко-сирийской границы. Об этом сообщали в военном ведомстве.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в район границы Турции и Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции. При этом он не пояснил, будут ли перебрасываться на север Сирии дополнительные подразделения из уже находящихся на сирийской территории или Россия перебросит в Сирию еще один батальон военной полиции из России.

Конашенков также прокомментировал ранее прозвучавшее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию. Российский генерал отметил, что данное заявление вызвало недоумение у российской стороны, которая полностью выполнила взятые на себя обязательства, отведя курдские военные формирования от турецкой границы.

Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими Вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии

- добавил он.

Вероятней всего дополнительные силы потребовались для организации совместных с турецкими пограничниками патрулей в районах разведения протурецких боевиков и курдских военных формирований. Несмотря на прошедшее отступление курдов, обстановка в данном районе продолжает оставаться напряженной.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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