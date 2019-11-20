В США назвали условия подписания нового соглашения по контролю за оружием

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты готовы к заключению новых соглашений с Россией в области контроля за вооружениями только при условии участия в них Китая. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Во время телефонной пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД альянса, она заявила, что Вашингтон готов к заключению с Москвой новых соглашений по контролю за вооружениями, но будет подписывать их только при участии в них Пекина, поскольку Китай "обладает ракетами, способными достичь территории и России и Соединенных Штатов". По ее словам, Россия и Китай являются главными странами, способными "потенциально угрожать" безопасности США и стран НАТО, поэтому новый договор необходимо подписывать с участием трех стран.

Мы определенно открыты для новых соглашений по контролю над вооружениями. После распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нам надо искать новые договоры с участием Китая, который располагает системами, способными достичь каждого из нас. Мы ищем сейчас другие соглашения, которые могли бы включать Россию и Китай

- заявила Хатчисон.

Представители китайского МИД неоднократно заявляли, что Китай не будет участвовать в подписании любых новых договоров по контролю за вооружениями, несмотря на заявления Соединенных Штатов. В Пекине подчеркнули готовность к сокращению собственных ядерных вооружений при условии, что ядерный арсенал США и России будет приравнен к китайскому.

Ранее китайский представитель заявил, что за желанием США привлечь Китай к трехсторонним переговорам о сокращении вооружений скрывается намерение Вашингтона отвлечь от реальных целей Соединенных Штатов. По его мнению, это всего лишь "повод для США выйти из какого-нибудь еще важного международного соглашения".

По словам МИД Китая, китайские ракеты средней дальности не представляют угрозы США, если американские корабли не будут подходить близко к территории КНР.