Вице-премьер Борисов ознакомился с ходом строительства Национального космического центра

Также он провел расширенное совещание с гендиректором Роскосмоса и руководителями предприятий отрасли

ТАСС, 19 ноября. Делегация правительства России во главе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, который курирует оборонно-промышленный комплекс, посетила Центр им. М. В. Хруничева. Вице-премьер посмотрел на ход строительства Национального космического центра на территории предприятия. Об этом сообщил сайт Роскосмоса.

В состав правительственной делегации вошли член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Александр Иванов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, представители Минобороны России.

"В сопровождении Дмитрия Рогозина и генерального директора Центра Хруничева Алексея Варочко делегация осмотрела производственную территорию предприятия. Юрий Борисов ознакомился с ходом строительных работ по возведению Национального космического центра (НКЦ), также ему был представлен эскизный проект НКЦ и комплексный план создания центра", - говорится на сайте госкорпорации.

Делегация посетила цех окончательной сборки ракет-носителей "Протон-М", цех сборки ракет-носителей "Ангара", участки производства разгонных блоков "Бриз-М", переходных систем и головных обтекателей. На территории производства Борисов выслушал доклад о ходе изготовления ракет "Ангара", о планах и сроках организации работы на московской и омской площадках предприятия.

"Делегация осмотрела территорию, которая предназначена для перемещения оборудования с высвобождаемых участков, согласно плану развития московской территории Центра Хруничева, для технологического переоснащения и сохранения замкнутого цикла производства", - говорится в сообщении.

Вице-премьер также провел расширенное совещание с генеральным директором Роскосмоса и руководителями предприятий ракетно-космической отрасли по вопросам реализации государственной политики в области космической деятельности.

Национальный космический центр

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры по планам должен занять пять-семь лет. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.

НКЦ должен включать в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторы и инженеры Роскосмоса.

Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.