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Деловая газета "Взгляд"

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

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Бомбардировщик Ту-22М3М
Бомбардировщик Ту-22М3М.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.

Military Watch пишет, что у России на консервации находится достаточное количество самолетов, чтобы выставить несколько новых эскадрилий. На консервации находится большинство авиатехники, которая была в боевом составе ВВС СССР во времена холодной войны, – дальние бомбардировщики, истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация, пишет "Российская газета".

Все эти самолеты могут с небольшими затратами сильно расширить флот ВКС России, пишет издание. В частности, тот же Ту-22М3М может стать носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал".

Military Watch указывает, что и Россия, и США резко активизировали усилия по возвращению в строй техники из резерва.

Информацию о возвращении Ту-22М3 с консервации Минобороны пока не подтверждает.

Газета ВЗГЛЯД в 2016 году писала, как могут изменить баланс сил России и США призраки с "кладбища самолетов" – тогда из резерва вернул бомбардировщик в строй Пентагон.



Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Ту-22М
Проекты
ГЗЛА
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