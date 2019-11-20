Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.

Military Watch пишет, что у России на консервации находится достаточное количество самолетов, чтобы выставить несколько новых эскадрилий. На консервации находится большинство авиатехники, которая была в боевом составе ВВС СССР во времена холодной войны, – дальние бомбардировщики, истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация, пишет "Российская газета".

Все эти самолеты могут с небольшими затратами сильно расширить флот ВКС России, пишет издание. В частности, тот же Ту-22М3М может стать носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал".

Military Watch указывает, что и Россия, и США резко активизировали усилия по возвращению в строй техники из резерва.

Информацию о возвращении Ту-22М3 с консервации Минобороны пока не подтверждает.

Газета ВЗГЛЯД в 2016 году писала, как могут изменить баланс сил России и США призраки с "кладбища самолетов" – тогда из резерва вернул бомбардировщик в строй Пентагон.

Сергей Гурьянов