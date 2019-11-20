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Деловая газета "Взгляд"

Т-80 и "Абрамсы" отработали совместное наступление

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Танк Т-80У
Танк Т-80У ВС Южной Кореи.
Источник изображения: rg.ru

На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 ("Абрамс"). В Сети опубликованы фото и видео с учений.

Танки на учениях наступали в одних боевых порядках. Отрабатывалась атака условного противника. Затем Т-80У и "Абрамсы" были отправлены на одну стоянку, пишет "Российская газета".


Издание отмечает, что впервые два этих танка встретились в феврале 1993 году на выставке IDEX-93 в ОАЭ. После этого форума за Т-80У закрепилось прозвище "летающего" – отмечается, что российский танк легко прошел всю сложную трассу на полигоне, а Abrams сделать этого не смог, завалившись на бок и сойдя с дистанции.

После этого Т-80У и М1А2 в том же году встретились в Швеции. Эта страна выбирала танк взамен устаревших машин. Выбор пал на германский Leopard-2, однако шведские военные отметили высокую надежность российского танка, его хорошую маневренность и крепкую бронезащиту, а также возможность применения управляемого ракетного вооружения.

В 1998 году "Абрамс" снова показал себя хуже уже в Греции, а Т-80 превосходил своих конкурентов по надежности, ремонтопригодности, простоте освоения. Однако выбор также пал на Leopard-2.

Южнокорейская армия стала получать Т-80У в 1996 году.

В октябре сообщалось, что Египет отказался от американских "Абрамсов" в пользу российских Т-90МС.

Также эксперты составляли рейтинг лучших российских танков, при этом Т-80 в него не попал.


Сергей Гурьянов

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Т-80
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Т-90 "Владимир"
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