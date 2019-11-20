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Деловая газета "Взгляд"

Киев заявил о покупке 20 патрульных кораблей у Франции

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Флаги Франции и Украины
Флаги Франции и Украины.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

Украина подписала соглашение с Францией о производстве и технической поддержке 20 патрульных кораблей для Киева, сообщило украинское МВД.

"Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер", – говорится в сообщении ведомства, передает РИА "Новости".

20 патрульных кораблей войдут в состав госпогранслужбы Украины.

Аваков заверил, что каждый четвертый корабль будет изготовлен на Украине, дополнительная комплектация, скоростные лодки и оружие на них также будут украинскими.

"Проект стоит 136 млн евро, 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% – это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Контракт включает в себя закупку катеров, обучение персонала и техническое обслуживание", – сказал Аваков.

Первый корабль должен поступить на Украину в 2021 году, проект рассчитан до 2024 года.

Ранее кабмин Украины поддержал проект усиления морской системы безопасности, включающей закупку 20 патрульных кораблей у французской компании OCEA.

В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных кораблей ВМФ Украины, которые были арестованы в Керченском проливе в ноябре прошлого года в результате провокации со стороны Киева.

Украина собралась подвергнуть все корабли "тщательной проверке".


Алексей Дегтярев

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Кредитование
Страны
Россия
Украина
Франция
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