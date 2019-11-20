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Т-80 и Abrams отработали атаку

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Танки Т-80У российского производства приняли участие в учениях в Южной Корее вместе с американскими M1 Abrams 2 ("Абрамс"). Фотографии, на которых машины запечатлены рядом, опубликованы на корейском портале Clien.

Как отмечает "РГ: Русское оружие", в ходе учений Т-80У и М1А2 отработали на полигоне атаку условного противника, после чего их вместе отправили на одну стоянку.

По данным издания, впервые российский и американский танки с газотурбинными двигателями встретились на одной площадке в 1993 году на выставке IDEX-93 в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Тогда Т-80У продемонстрировал уникальные ходовые возможности, преодолев сложные препятствия на полигоне. При этом "Абрамсу" не удалось повторить успех своего российского оппонента: американская машина завалилась на бок и сошла с дистанции.

Еще одна встреча двух машин произошла в 1998 году, когда они обе приняли участие в греческом тендере. В тот раз Т-80У также превзошел и М1А2, и других участников тендера — английский Challenger 2, украинский Т-84, французский Leclerc и германский Leopard 2.

Ранее в ноябре сообщалось, что на учениях в Южной Корее танк Т-80У протестировали американские танкисты.

Южнокорейская армия стала получать Т-80У в 1996 году. По состоянию на 2017 год в Южной Корее насчитывалось около 40 танков Т-80У, значительная часть которых попала в страну из России в счет уплаты задолженности СССР перед республикой.

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