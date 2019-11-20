Войти
Военно-промышленный курьер

Политруки российской армии собрались в Северной Осетии

147
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Северной Осетии на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начался трехдневный оперативно-специальный сбор с руководящим составом органов военно-политической работы ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.

"Основная цель сбора - это подведение итогов уходящего года, формирование и постановка задач на следующий год, выработка единых подходов к организации и проведению мероприятий военно-политической работы в объединениях, соединениях и воинских частях", - отметил Картополов.

На сборы прибыли 200 военнослужащих - заместители по военно-политической работе главнокомандующих видами, командующих родами, военными округами и флотами, а также начальники центров психологической работы военных округов и Северного флота, начальники военных учреждений культуры и начальники кафедр военных вузов.

В программе мероприятия предусмотрена работа круглого стола, на котором будут обсуждены актуальные вопросы организации военно-политической работы в ходе оперативной подготовки в 2019 году, а также порядок организации и проведения основных мероприятий работы с личным составом, запланированных на 2020 год.

На базе гарнизонного Дома офицеров во Владикавказе пройдет практическое занятие по использованию военных учреждений культуры для создания Дома Юнармии с сетью тематических кружков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
СФ
Похожие новости
03.09.2018
Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике
28.02.2018
"Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
16.02.2018
Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" успешно завершили стрельбовые испытания
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
19.04.2017
Минобороны завершило формирование подразделений экологической очистки Арктики на 2017 год
20.10.2016
Вспомогательный флот ВМФ России получит 61 новое судно до 2020 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35