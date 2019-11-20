Политруки российской армии собрались в Северной Осетии

В Северной Осетии на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начался трехдневный оперативно-специальный сбор с руководящим составом органов военно-политической работы ВС РФ под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова.

"Основная цель сбора - это подведение итогов уходящего года, формирование и постановка задач на следующий год, выработка единых подходов к организации и проведению мероприятий военно-политической работы в объединениях, соединениях и воинских частях", - отметил Картополов.

На сборы прибыли 200 военнослужащих - заместители по военно-политической работе главнокомандующих видами, командующих родами, военными округами и флотами, а также начальники центров психологической работы военных округов и Северного флота, начальники военных учреждений культуры и начальники кафедр военных вузов.

В программе мероприятия предусмотрена работа круглого стола, на котором будут обсуждены актуальные вопросы организации военно-политической работы в ходе оперативной подготовки в 2019 году, а также порядок организации и проведения основных мероприятий работы с личным составом, запланированных на 2020 год.

На базе гарнизонного Дома офицеров во Владикавказе пройдет практическое занятие по использованию военных учреждений культуры для создания Дома Юнармии с сетью тематических кружков.