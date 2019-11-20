Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Советский бомбардировщик Ту-22М3 сняли с консервации на аэродроме Каменный Ручей под Хабаровском. Об этом сообщает MilitaryWatch во вторник, 19 ноября. Бомбардировщик доставлен в Казань для усовершенствования до стандартов Ту-22М3М.

По данным MilitaryWatch, решение было принято в ответ на то, что США вернули с "кладбища самолетов" бомбардировщик B-52.

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.

Издание отмечает, что Россия располагает достаточным количеством самолетов в резерве, чтобы выставить несколько новых эскадрилий в полном составе. Тот же М3 по-прежнему является "грозным оружием", которое способно наносить ответные удары по Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Ранее во вторник стало известно, что два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk провели разведку границ России.

Первый Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977 года. С 1978 года он был запущен в серийное производство. В 2018 году в рамках программы модернизации был создан ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

В самолете установили новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). В результате авиастроителям удалось расширить боевой потенциал авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса, сообщает tupolev.ru

Первый полет глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил 28 декабря 2018 года.